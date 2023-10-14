Как Александр Македонский устроил алкогольное соревнование и почему оно плохо закончилось

Александр Македонский известен как человек, покоривший огромные империи и написавший совершенно новую главу в истории древних времен, и его имя по сей день остается нарицательным, ассоциирующимся со славой, завоеваниями и могуществом, с молодостью и гордостью.
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