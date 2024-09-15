Ольга Любимова приняла участие в XXXIX заседании Совета по культурному сотрудничеству СНГ

На XXXIX заседании Совета по культурному сотрудничеству СНГ были затронуты вопросы культурного взаимодействия и совместных проектов в области искусства, выставок, концертов и фестивалей, сообщила в своем ТГ-канале министр культуры России Ольга Любимова.
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