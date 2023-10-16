Лавров и Ван И обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам КНР Ван И обсудили резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.