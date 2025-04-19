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Цифровая деменция – наше «светлое» будущее

Цифровая деменция – наше «светлое» будущее

Умнее не становимсяНачнем с так называемого «эффекта Флинна», достаточно оптимистичного феномена, по которому уровень интеллекта среднестатистического землянина неуклонно повышался с 30-х годов прошлого столетия.

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