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В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов дронов

В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов дронов

В Хабаровске в течение месяца собираются изготовить свыше сотни единиц хвостового оперения боеприпасов ВОГ-17, используемых в беспилотниках в рамках спецоперации на Украине.

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