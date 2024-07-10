В Калужской области нашли снаряд и мины рядом с деревнями

В Жуковском и Людиновском районах Калужской области рядом с населёнными пунктами нашли две мины, а в лесу в Ульяновском районе - один снарядВ Жуковском и Людиновском районах Калужской области рядом с населёнными пунктами нашли две мины, а в лесу в Ульяновском районе - один снаряд.
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