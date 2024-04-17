На стадионе в парке «Останкино» можно попасть в команду по лакроссу

Команда Moscow Phoenix по лакроссу (командный вид спорта, в который играют специальными клюшками и мячом), которая тренируется на стадионе в парке «Останкино», образовалась два года назад на Фестивале неолимпийских видов спорта, Об этом сообщил тренер Гавриил Егиазаров.