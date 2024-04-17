ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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На стадионе в парке «Останкино» можно попасть в команду по лакроссу

Команда Moscow Phoenix по лакроссу (командный вид спорта, в который играют специальными клюшками и мячом), которая тренируется на стадионе в парке «Останкино», образовалась два года назад на Фестивале неолимпийских видов спорта, Об этом сообщил тренер Гавриил Егиазаров.

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