Песков: Орбан не сообщал Путину о своих планах встретиться с Трампом

Как рассказал журналистам в ходе беседы в пятницу, 12 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в ходе своего визита в РФ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не говорил Владимиру Путину о своих планах встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
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