Синяки на теле. Жительница Барнаула рассказала о загадочной смерти дяди в "Рубиконе"

По словам Юлии Казаковой, мужчину перевели туда из барнаульского дома престарелых по непонятной причине, а в августе он умер Жительница Барнаула Юлия Казакова рассказала о смерти своего дяди во время нахождения в частном соццентре "Рубикон" в Калистратихе, где в результате отравления умерли уже семь постояльцев.