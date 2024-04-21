В Бундестаге захотели принимать побольше грузинских беженцев

НП

Наталья Павлова

А что, украинских беженцев немцам не хватило? Они и впрямь думают, что грузинские беженцы окажутся цивилизованнее и трудолюбивые украинцев? Перефразируя некоторые пословицы, можно сказать: когда хохол родился, грузин заплакал, или, где прошел грузин, там хохлу делать нечего.