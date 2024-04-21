Германия устами депутата Бундестага от СДПГ Хельге Линда угрожает лишить Грузию статуса "безопасной страны", если там примут законопроект «О прозрачности иностранного влияния» Чем это грозит и кому?Статус, которого немцы хотят лишить понизившую "стремление в ЕС" Грузию, понижает шансы мигрантов на получение в ФРГ убежища.
В Бундестаге захотели принимать побольше грузинских беженцев
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А что, украинских беженцев немцам не хватило? Они и впрямь думают, что грузинские беженцы окажутся цивилизованнее и трудолюбивые украинцев? Перефразируя некоторые пословицы, можно сказать: когда хохол родился, грузин заплакал, или, где прошел грузин, там хохлу делать нечего.
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