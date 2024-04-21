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В Бундестаге захотели принимать побольше грузинских беженцев

В Бундестаге захотели принимать побольше грузинских беженцев

Германия устами депутата Бундестага от СДПГ Хельге Линда угрожает лишить Грузию статуса "безопасной страны", если там примут законопроект «О прозрачности иностранного влияния» Чем это грозит и кому?Статус, которого немцы хотят лишить понизившую "стремление в ЕС" Грузию, понижает шансы мигрантов на получение в ФРГ убежища.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А что, украинских беженцев немцам не хватило? Они и впрямь думают, что грузинские беженцы окажутся цивилизованнее и трудолюбивые украинцев? Перефразируя некоторые пословицы, можно сказать: когда хохол родился, грузин заплакал, или, где прошел грузин, там хохлу делать нечего.
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