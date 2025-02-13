Свердловские власти научились следить за населением региона с помощью ИИ: замминистра раскрыл подробности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля, ФедералПресс. Искусственный интеллект помогает властям Свердловской области анализировать динамику численности и передвижения населения, оценивать финансовые траты граждан, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать социально-экономическое развитие региона.
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