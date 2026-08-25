НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Бешикташ» через посредника заявил о готовности заплатить до 30 млн евро за Кисляка. ЦСКА исключил продажу хавбека (Иван Карпов)

« Бешикташ » выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за полузащитника Матвея Кисляка . Турецкий клуб через посредника обозначил намерение увеличить условия сделки до 30 миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии