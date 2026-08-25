«Бешикташ» через посредника заявил о готовности заплатить до 30 млн евро за Кисляка. ЦСКА исключил продажу хавбека (Иван Карпов)

« Бешикташ » выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за полузащитника Матвея Кисляка . Турецкий клуб через посредника обозначил намерение увеличить условия сделки до 30 миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов.