«Бешикташ» через посредника заявил о готовности заплатить до 30 млн евро за Кисляка. ЦСКА исключил продажу хавбека (Иван Карпов)

« Бешикташ » выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за полузащитника Матвея Кисляка . Турецкий клуб через посредника обозначил намерение увеличить условия сделки до 30 миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Салют Спартак Тамбов: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 19 сентября 2026
- Фиорентина – Наполи – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Серия А Италия, 5 тур, 20 сентября 2026
- Никита Задоров: «Считаю, что мне небезопасно ехать в Россию. Не хочу рисковать. Невозможно уследить за всеми законами»
Свежие комментарии