Агаты выглядят как маленькие пейзажи

Природа повторяет себя в макро- и микромасштабе. Пейзажи вроде океанского побережья или холмов могут быть воспроизведены природой в крошечных вещах — на маленьких агатах, к примеру, которые поместятся в вашу ладонь или уютно разместятся на вашей шее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии