Американцы активизировались в Таджикистане: ждать новых проблем? ﻿

Марат НУРГОЖАЕВ Пока Организация Договора о коллективной безопасности заявляет о плане по укреплению таджикско-афганской границы протяжённостью 1344 км, включающем в себя три этапа и рассчитанном на пять лет, коллективный Запад под шумок активизирует «сотрудничество» с Душанбе в части противодействия возможным вызовам и угрозам.