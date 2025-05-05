Останутся развалины: Киеву пообещали небывалый «удар возмездия» в ответ на провокации 9 Мая

Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок заявил, что если Киев рискнёт нанести удар или совершить провокацию во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, то украинская столица может превратиться в руины.
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