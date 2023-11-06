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В Европе готовятся к жизни без «Дружбы»

В Европе готовятся к жизни без «Дружбы»

Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент.

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