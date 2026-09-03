Лавров связал прекращение боевых действий на Украине с возрождением нацизма

Глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме заявил, что прекращение боевых действий на Украине означает согласие на возрождение нацизма.
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