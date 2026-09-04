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Несекретные материалы

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Китай довел до ума американскую мечту

Китай довел до ума американскую мечту

Решение Белого дома об экстренном сворачивании программы электромагнитных катапульт на американских суперавианосцах совпало по времени с успешным воплощением в металле аналогичных технологий на верфях Шанхая.

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