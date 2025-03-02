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Международный медицинский центр Top Rambam

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"Парадокс холестерина": чем выше его уровень, тем дольше продолжительность жизни? Новое открытие

"Парадокс холестерина": чем выше его уровень, тем дольше продолжительность жизни? Новое открытие

"Парадокс холестерина": чем выше уровень, тем дольше продолжительность жизни? Удивительное открытие сделали ученые, изучая долгожителей Сардинии — одного из знаменитых «голубых зон» планеты, где люди живут необычайно долго.

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