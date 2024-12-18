Сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год в Барнауле?

Рассказываем, во сколько обойдется приглашение главных символов праздника Если дети верят, что Дед Мороз и Снегурочка существуют, то взрослые прекрасно понимают, что за масками седовласого старичка и довольно симпатичной девушки скрываются профессиональные (и не только) артисты.