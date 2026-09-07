Смоленская технологическая академия и «Смоленскэнерго» укрепили партнёрство в подготовке кадров

На базе Смоленской областной технологической академии состоялось торжественное подписание целевых договоров о сотрудничестве между учебным заведением и филиалом «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».
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