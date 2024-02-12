В Кремле прокомментировали сообщения об использовании Россией спутников Starlink

Россия не может использовать терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Илон Маск якобы продал их российской стороне.
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