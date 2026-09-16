Николай Расторгуев объяснил отказ "Любэ" от выпуска нового альбома

В интервью ТАСС Николай Расторгуев, солист группы "Любэ", заявил об отказе от выпуска нового альбома, предпочитая выпускать отдельные композиции.
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