Шендерович признался пранкерам в готовности отправлять гонорары ВСУ

Писатель Виктор Шендерович (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) признался, что готов отправлять гонорары на ВСУ, так как дочь убедила его, что «сборы для воинов — это тоже гуманитарный аспект».
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