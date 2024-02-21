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Шендерович признался пранкерам в готовности отправлять гонорары ВСУ

Шендерович признался пранкерам в готовности отправлять гонорары ВСУ

Писатель Виктор Шендерович (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) признался, что готов отправлять гонорары на ВСУ, так как дочь убедила его, что «сборы для воинов — это тоже гуманитарный аспект».

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