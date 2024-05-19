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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты полумарафона «Забег.РФ» 2024

19 мая 7-й раз состоялся полумарафон «Забег.РФ». Помимо основной дистанции 21,1 км, атлеты также соревновались на дистанциях 1, 5 и 10 км.

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