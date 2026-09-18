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«Аэрофлот» получит 90 самолётов МС-21 от «Ростеха»

«Аэрофлот» получит 90 самолётов МС-21 от «Ростеха»

Контракт предусматривает поставку 90 самолетов МС-21 с 2029 по 2032 год, а также подготовку пилотов и обслуживание техники на 22 года.

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