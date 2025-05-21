"Они нам нужны? Конечно, нет": Бастрыкин о росте преступности среди мигрантов из Средней Азии

С начала года в стране наблюдается существенный рост преступности среди мигрантов.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на юридическом форуме в Петербурге, заявил, что в Россию приезжают "будущие уголовные преступники" из Средней Азии.