"Они нам нужны? Конечно, нет": Бастрыкин о росте преступности среди мигрантов из Средней Азии

С начала года в стране наблюдается существенный рост преступности среди мигрантов.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на юридическом форуме в Петербурге, заявил, что в Россию приезжают "будущие уголовные преступники" из Средней Азии.
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