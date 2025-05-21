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Царьград

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  • Часовщик
    Не называйте эту флюгерпроститутку политиком,он ляжет под любую власть.Гончаренко* после...
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"Они нам нужны? Конечно, нет": Бастрыкин о росте преступности среди мигрантов из Средней Азии

"Они нам нужны? Конечно, нет": Бастрыкин о росте преступности среди мигрантов из Средней Азии

С начала года в стране наблюдается существенный рост преступности среди мигрантов.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на юридическом форуме в Петербурге, заявил, что в Россию приезжают "будущие уголовные преступники" из Средней Азии.

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