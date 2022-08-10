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Захарова прокомментировала слова Жан-Пьер об обысках у Трампа

Захарова прокомментировала слова Жан-Пьер об обысках у Трампа

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила надежду, что глава пресс-службы администрации США Карин Жан-Пьер впредь не будет высказываться по поводу обысков, задержаний, приговоров по всему миру.

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