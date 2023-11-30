Маск заявил, что не станет голосовать за Байдена на выборах в США

REUTERS/Leah Millis Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства, которые пройдут в стране в следующем году.
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