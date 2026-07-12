12 июля 1942 года, на территории Ворошиловградской области, фронтовым фоторепортёром Максом Владимировичем Альпертом сделана фотография, впоследствии получившая название «Комбат».
Комбат
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12 июля 1942 года, на территории Ворошиловградской области, фронтовым фоторепортёром Максом Владимировичем Альпертом сделана фотография, впоследствии получившая название «Комбат».
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