Овечкин забросил свою 775-ю шайбу в НХЛ

Хоккей , 11 апр, 00:18 0 Овечкин забросил свою 775-ю шайбу в карьере в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 45-ю шайбу в нынешнем сезоне и 775-ю в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), поучаствовав в победе своей команды над «Бостон Брюинз» Александр Овечкин (Фото: globallookpress) Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде обыграть «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.