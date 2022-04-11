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Овечкин забросил свою 775-ю шайбу в НХЛ

Овечкин забросил свою 775-ю шайбу в НХЛ

Хоккей , 11 апр, 00:18  0  Овечкин забросил свою 775-ю шайбу в карьере в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 45-ю шайбу в нынешнем сезоне и 775-ю в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), поучаствовав в победе своей команды над «Бостон Брюинз» Александр Овечкин (Фото: globallookpress) Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде обыграть «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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