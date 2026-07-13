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Разумовский вестник

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Сергей Собянин рассказал о строительстве одного из крупнейших медколледжей Москвы

Новый технологичный комплекс для подготовки медицинских специалистов появится в «Сколкове». Как рассказал Сергей Собянин, площадь колледжа составит 55 тысяч квадратных метров, а учиться в нем смогут более пяти тысяч студентов.

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