Мировое обозрение

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Какая страна, такие и «герои»

Какая страна, такие и «герои»

Демонстрация Владимиром Путиным участникам Международного экономического форума в Петербурге документального ролика о преступлениях украинских националистов (бандеровцев и не только) в годы Второй Мировой Войны стала сильным политическим ходом.

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