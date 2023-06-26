Какая страна, такие и «герои»

Демонстрация Владимиром Путиным участникам Международного экономического форума в Петербурге документального ролика о преступлениях украинских националистов (бандеровцев и не только) в годы Второй Мировой Войны стала сильным политическим ходом.
Демонстрация Владимиром Путиным участникам Международного экономического форума в Петербурге документального ролика о преступлениях украинских националистов (бандеровцев и не только) в годы Второй Мировой Войны стала сильным политическим ходом.
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