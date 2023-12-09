Юрий Жирков: Я работал со многими хорошими тренерами

Юрий Жирков уже несколько месяцев обучается в тренерской школе Российского футбольного союза. При этом практические навыки он приобретает в родном Тамбове, участвуя в тренировках местной "Академии футбола".
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