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Следователями проводится проверка по факту гибели местного жителя на пожаре

Следователями проводится проверка по факту гибели местного жителя на пожаре

Октябрьским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области организована процессуальная проверка по факту гибели 23-летнего молодого человека в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ст.

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