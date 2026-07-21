Следователями проводится проверка по факту гибели местного жителя на пожаре

Октябрьским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области организована процессуальная проверка по факту гибели 23-летнего молодого человека в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ст.
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