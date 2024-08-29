Эксперт рассказал, почему штатные лампы в машине работают дольше, чем такие же из магазина

Замена ламп в авто, фото: njcar.ru Менять лампочки в машине приходилось многим водителям. В одних автомобилях это можно сделать легко и быстро прямо на месте, в других потребуется специальное оборудование.
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