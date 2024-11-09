Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горский Виктор
    Так горбачёвщина - итог коммуниздии! Повторяю для бестолковых, если б был хоть малейший шанс вырулить из этого идиоти...Почему в СССР все...
  • вячеслав полыгалов
    -ВСЕ БУДЕТ!-У ВСЕХ БУДЕТ!Получится ли у на...
  • вячеслав полыгалов
    ЗА СВОИХ СПРОСИМ!Получится ли у на...

Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути

Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути

Избрание Дональда Трампа вызвало эйфорию у многих жителей нашей страны.  Действительно, республиканец очень импонирует нам своей манерой, своей живостью на фоне дряхлого и унылого Джозефа Байдена, на контрасте с абсолютно искусственной, слепленной политтехнологами "черной женщиной" Камалой Харрис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх