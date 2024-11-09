Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути

Избрание Дональда Трампа вызвало эйфорию у многих жителей нашей страны. Действительно, республиканец очень импонирует нам своей манерой, своей живостью на фоне дряхлого и унылого Джозефа Байдена, на контрасте с абсолютно искусственной, слепленной политтехнологами "черной женщиной" Камалой Харрис.