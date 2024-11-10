LG Display представила первый в мире растягивающийся дисплей — он может увеличив...

LG Display представила первый в мире растягивающийся дисплей — он может увеличиваться на 50 %Южнокорейская компания LG Display объявила о выпуске первого в мире по-настоящему растягиваемого гибкого дисплея — он может расширяться на 50 %, что является самым высоким показателем в индустрии.
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