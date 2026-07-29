Министр спорта Ахапов обсудит проект "Земский тренер" в регионе

29 июля в Новосибирске состоится пресс-конференция, посвященная проекту "Земский тренер". В ходе мероприятия выступят министр спорта Сергей Ахапов, Вячеслав Ярманов и Александр Кудрявцев, обсуждая цели программы и отбор участников для работы в сельской местности.