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Царьград

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Министр спорта Ахапов обсудит проект "Земский тренер" в регионе

Министр спорта Ахапов обсудит проект "Земский тренер" в регионе

29 июля в Новосибирске состоится пресс-конференция, посвященная проекту "Земский тренер". В ходе мероприятия выступят министр спорта Сергей Ахапов, Вячеслав Ярманов и Александр Кудрявцев, обсуждая цели программы и отбор участников для работы в сельской местности.

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