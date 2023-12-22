Что планируют россияне на Новый год

Большинство россиян намерены встретить Новый год дома: главными составляющими этого праздника чаще всего называют семью и близких людей, нарядную елку и застолье — о чем свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в четверг, сообщает ТАСС.
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