Представлены обновленные Porsche Taycan GTS и Taycan 4

В Европе дебютировали две новинки Porsche, которые, по крайней мере официально, не приедут в Россию. Это Taycan GTS, которому добавили мощности и драйва, и Taycan 4, у которого, в свою очередь, появилась версия с кузовом седан, и такая четырехдверка стала самым доступным полноприводным Тайканом.