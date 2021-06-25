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Ситибанк повысил ставки по вкладам в рублях

Ситибанк повысил ставки по рублевым вкладам.Депозит «Максимум» (на 31, 91, 181, 270, 367, 550, 730 и 1096 дней) оформляется под 3,5—5,5% (прежде — под 3—5%), а «Пополняемый» (на 91, 181, 270 и 367 дней) — под 3,5—4,7% годовых (ранее — под 2,9—4%).

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