Электрический Chevrolet Silverado вывели на тесты

Лучшие новости — Новый пикап испытывают на асфальте и пересечённой местности Исполнительный директор General Motors Мэри Барра поделилась новой информацией об электрическом пикапе Chevrolet Silverado EV, который американский автопроизводитель готовит к запуску в серийное производство.
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