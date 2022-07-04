Электрический Chevrolet Silverado вывели на тесты

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Лучшие новости — Новый пикап испытывают на асфальте и пересечённой местности Исполнительный директор General Motors Мэри Барра поделилась новой информацией об электрическом пикапе Chevrolet Silverado EV, который американский автопроизводитель готовит к запуску в серийное производство.