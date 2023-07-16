Медвежий угол

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Путём Айболита: Президент РФ готов отправиться на саммит БРИКС в Африке даже без гарантий безопасности

Путём Айболита: Президент РФ готов отправиться на саммит БРИКС в Африке даже без гарантий безопасности

Президент России ставит ЮАР перед жестким выбором — с нами или с Западом Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель/ТАСС/Архив) Материал комментируют: Александр Сегал Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо президента Владимира Путина возглавил глава МИДа Сергей Лавров, рассказал в интервью газете Mail & Guardian вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

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Комментарии
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Л
Леонид
Взлетит пяток Ту-160... и до самой ЮАР. А за ними прочие... Где Президент, одной охране будет известно, что он вторым пилотом на &quot;лебеди&quot;. Это ж мужик, а не балласт по фамилии Пересильд...
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3 час.
Константин Котельников
Да пусть едет, если очень хочется, мне все-равно.
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3 час.
Виктор Рыбаков
Перед саммитом БРИКС в Африке разослать всем,грозящим Путину,извещения о мире!
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2 час.

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