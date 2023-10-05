В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-класс по изготовлению «дорожных светлячков» для младших школьников

В начале урока инспекторы отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» вспомнили с учащимися начального звена МБОУ Шаталовская СШ Правила дорожного движения, оценили виды опасностей, которые могут поджидать юных пешеходов на осенней дороге, в том числе - в темное время суток или в условиях недостаточной видимости (в туман, дождь).
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