В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-класс по изготовлению «дорожных светлячков» для младших школьников

В начале урока инспекторы отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» вспомнили с учащимися начального звена МБОУ Шаталовская СШ Правила дорожного движения, оценили виды опасностей, которые могут поджидать юных пешеходов на осенней дороге, в том числе - в темное время суток или в условиях недостаточной видимости (в туман, дождь).