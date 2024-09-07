Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День города

Мэр Москвы Сергей Собянин в День города принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также к памятным знакам городам-героям, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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