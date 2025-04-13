Раздел Украины на три части разжигает новый конфликт

Андрей О каком разделе речь? Т.е. первоночальные цели пустить побоку, и допустить разварачивание ВС НАТО на территории Украины? Тогда зачем надо было начинать СВО? Одно из самых главных условий СВО было нейтральный статус этих территорий!

Николай Берлизов А с какого, собственно, перепоя мы должны просто так запускать каких-то англичан, американцев и прочих французов на территорию, которая им ни разу не принадлежала? Они что, уже над Кремлём свои тряпки развесили и парад на Красной площади провели? За эти земли кровью русских солдат по весу плачено на протяжении столетий. И отдавть даже миллиметр западным упырям может только последняя мразь.