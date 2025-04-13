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Раздел Украины на три части разжигает новый конфликт

Раздел Украины на три части разжигает новый конфликт

Спецпосланники президента США Кит Келлог и Стивен Уиткофф нашли скорейшие пути урегулирования на Украине, отмечают западные СМИ.

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Комментарии
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Андрей
О каком разделе речь? Т.е.  первоночальные цели пустить побоку, и допустить разварачивание ВС НАТО на территории Украины? Тогда зачем надо было начинать СВО? Одно из самых главных условий СВО было нейтральный статус этих территорий!
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9 час.
Николай Берлизов
А с какого, собственно, перепоя мы должны просто так запускать каких-то англичан, американцев и прочих французов на территорию, которая им ни разу не принадлежала? Они что, уже над Кремлём свои тряпки развесили и парад на Красной площади провели? За эти земли кровью русских солдат по весу плачено на протяжении столетий. И отдавть даже миллиметр  западным упырям может только последняя мразь.
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6 час.
Николай Берлизов
Дурак, да? Или сволочь? Выбирай, что больше нравится, в принципе - оба определения подходят! Ленин, что ли сделал нашу страну многонациональной? Он лишь собрал и сшил её из клочьев, на которые её порвали прежние правители.
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6 час.
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