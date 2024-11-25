ВСУ отступают с укреплённых позиций на востоке Великой Новосёлки

Русские войска начали выдавливать противника с восточного предместья.Русские военные выдавливают подразделения ВСУ с территории восточного предместья посёлка Великая Новосёлка на западе Донецкой Народной Республики.
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