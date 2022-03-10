Происшествия

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В Брянской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой организации в невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств, предназначенных для взыскания налоговых...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «НПФ «Электроаппарат».

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