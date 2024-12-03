Госпереворот в Южной Корее. В 19:53 пошёл "тяжеляк": "Россия и Китай используют кризис"

Удить рыбку в мутной воде – абсолютно логичный политический ход. Вот и госпереворотом в Южной Корее попытались воспользоваться в своих целях ребятки Михаила Ходорковского*, который обещал не заниматься политикой после освобождения из тюрьмы, но слово своё не сдержал.